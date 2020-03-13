2020-03-13T09:47:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Том Хэнкс на карантине из-за коронавируса вышел на связь и поблагодарил всех за поддержку

У актера и его жены Риты Уилсон обнаружили накануне подтвердился диагноз
Юлия Кекова
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Том Хэнкс с супругой Ритой. Фото: Instagram tomhanksТом Хэнкс с супругой Ритой. Фото: Instagram tomhanks
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Голливудский 60-летний актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена актриса Рита Уилсон инфицированы коронавирусом. Врачи поместили их на карантин, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь по лечению covid-19. О результатах положительных анализов стало известно из поста Хэнкса в Instagram, опубликованного 12 марта.

В пятницу, 13 марта, знаменитость так же в социальной сети разместил фото и поблагодарил всех, кто о нем заботится.

- Привет, народ. Я и Рита очень хотим поблагодарить всех, кто здесь так заботится о нас. У нас есть covid-19 и пока мы находимся на карантине, чтобы не передать вирус другим. Есть вещи, которые мы все можем сделать, чтобы пройти через это, следуя советам экспертов и заботясь о себе и друг о друге, разве нет? Помните, что несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут. Хэнкс, - написал актер в своем посте.

В комментариях под публикацией многие желают обладателю двух Оскаров скорейшего выздоровления, признаются в любви и восхищаются силой духа Хэнкса и его жены.

Напомним, сайт kp.ru писал, что диагноз звездной паре был поставлен в Австралии, где супруги путешествовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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