Коронавирус в Казахстане: диагноз подтвердился у двух граждан страны

13 Март 2020 2020-03-13T11:57:49+03:00

Коронавирус в Казахстане впервые был выявлен у прилетевших из Германии мужчины и женщины

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Специалисты впервые выявили коронавирус в Казахстане. Зарегистрировано сразу два случая заражения.

По словам министра здравоохранения республики Елжана Биртанова, оба пациента - мужчина и женщина - прилетели из Германии разными рейсами. Первый самолет приземлился в Казахстане 9 марта, второй - 12.

"Как известно, мы три месяца вели борьбу с коронавирусом. Все необходимые мероприятия предпринимали, чтобы не допустить ввоза. Сегодня мы получили подтверждение у двух наших граждан", - сказал глава ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU