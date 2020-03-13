Коронавирус в Казахстане: диагноз подтвердился у двух граждан страны
Специалисты впервые выявили коронавирус в Казахстане. Зарегистрировано сразу два случая заражения.
По словам министра здравоохранения республики Елжана Биртанова, оба пациента - мужчина и женщина - прилетели из Германии разными рейсами. Первый самолет приземлился в Казахстане 9 марта, второй - 12.
"Как известно, мы три месяца вели борьбу с коронавирусом. Все необходимые мероприятия предпринимали, чтобы не допустить ввоза. Сегодня мы получили подтверждение у двух наших граждан", - сказал глава ведомства.
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»