2020-03-13T16:07:59+03:00
Происшествия

В Москве эвакуируют Басманный суд и торговый центр "Мега"

Посетители и сотрудники покинули здания
Юлия Кекова
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Волна "минирований" началась в России в 2019 году.Волна "минирований" началась в России в 2019 году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 13 марта, Басманный районный суд Москвы экстренно эвакуируют из-за возможной угрозы "минирования". По словам пресс-секретаря суда Ирины Морозовой, сотрудники и посетители экстренно покинули здание из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка, сообщают РИА Новости.

Также за МКАДом эвакуируют крупный торговый центр Мега Белая дача. Администрация ТЦ сообщила покупателям, что "по техническим причинам" здание необходимо срочно покинуть. Прибывшие на место полицейские оцепляют "Мегу" и просят всех отойти подальше от стояния. По предварительной информации, торговый центр не будет работать минимум три часа.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что волна минирований в разных регионах России продолжается с 2019 года. Из-за возможных угроз не раз были эвакуированы вокзалы, аэропорты, школы и другие учреждения. В некоторых случаях даже сообщалось о взрывчатке на борту самолета. К счастью, все угрозы оказались ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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