2020-03-13T16:58:25+03:00
Звезды

Клип группы Little Big стал самым популярным среди всех участников Евровидения

Видео набрало 3,6 миллиона просмотров меньше чем за сутки
Юлия Кекова
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Илья Прусикин. Фото: Михаил Терещенко/ТАССИлья Прусикин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Клип группы Little Big на песню Uno, с которой российские музыканты будут выступать на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди всех работ участников.

На странице конкурса видео появилось вечером 12 марта. Меньше чем за сутки оно набрало 3,6 миллиона просмотров.

На втором месте по популярности оказался ролик украинской певицы Go A - 1 миллион просмотров за две недели. За тот же срок около миллиона, 945 тысяч, просмотров собрал клип британца Джеймса Ньюмана.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

Напомним, международный музыкальный конкурс Евровидение-2020 должен пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.

В пятницу, 13 марта, Little Big запустила челлендж в поддержку своей песни. Группа получила положительный отклик среди пользователей соцсетей - видео с танцем колей заполняют просторы интернета. Кстати, песня Uno про секс с "желейным зайчиком" будет исполняться сразу на двух языках - английском и испанском.

Ранее основатель и лидер музыкальной рэйв-группы Илья Прускин признался в эксклюзивном интервью kp.ru, что ни он и ни кто из участником коллектива не ожидал такой возможности - поехать на Евровидении и представлять Россию. Солист отметил, что это "огромная ответственность".

Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

ИСТОЧНИК KP.RU

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