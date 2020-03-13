Группа Little Big запустила челлендж в поддержку своей песни для "Евровидения-2020"

13 Март 2020 2020-03-13T11:36:22+03:00

Little Big едет на «Евровидение-2020» с веселой песней про секс с «желейным зайчиком». Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Изменить размер текста: A A

Little Big запустили мощный челлендж в соцсетях. Участники рэйв-группы просят поддержать их песню, с которой им предстоит выступить на "Евровидении-2020" в голландском Роттердаме. Музыканты сняли ролик и выложили его в Tik Tok.

- Поддержите нас на Евровидении! Присоединяйтесь к #unovisionchallenge, - попросили участники группы.

Незамысловатые движения ногами и новая веселая композиция взбодрила пользователей, среди которых большая часть - молодежь, начали танцевать коленями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764292" frameborder="0"></iframe> Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

Кстати, вчера, 12 марта, коллектив все-таки раскрыл главную интригу весны - на музыкальном конкурсе Little Big будут выступать с песней Uno. Она будет исполняться на английском и испанском языках. А еще в ней поется про секс с желейным зайчиком.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

Ранее лидер группы Илья Прусикин дал kp.ru эксклюзивное интервью. Солист рассказал, что считает решение Первого канала отправить их на "Евровидение-2020" "огромной ответственностью". Однако радость представлять Россию, конечно, переполняет его.

Little Big запустили челлендж в поддержку своей песни для Евровидения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Little Big едет на «Евровидение-2020» с веселой песней про секс с «желейным зайчиком»

Композиция Uno исполняется на английском и испанском языках, на бэк-вокале — солист группы The Hatters (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU