Курс биткоина на 13 марта: стоимость криптовалюты опускалась ниже 4 000 долларов
За сутки биткоин потерял в цене почти 2 000 долларов и в пятницу, 13 марта, курс криптовалюты опустился до 5 500 долларов. Утром 12 марта биткоин стоил более 7 400 долларов. Такой обвал произошел на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и падении цен на нефть.
По данным портала CoinMarketCap, валюты подешевела на 26%, а общая стоимость всех монет опустилась до 100 млрд долларов. При этом около 5:00 мск на торгах в Гонконге стоимость биткоина опустилась до 3 195 долларов. Но вскоре поднялась к прежнему уровню в 5 400.
Другие криптовалюты также стремительно курс дешевеют. Так Bitcoin Саsh потерял в цене 29%, до 172 долларов, Ethereum опустился на 25%, до 129.
Напомним в ночь на понедельник, 9 марта, почти на треть подешевела нефть. Такое резкое падение стоимости сырья произошло после срыва сделки ОПЕК+ и заявления Саудовской Аравии о наращивании добычу черного золота.
В четверг, 12 марта, после заявления Вашингтона о временном запрете на въезд в Штаты из Европейских стран из-за распространения коронавируса, нефтяные смеси также серьезно потеряли в цене.
ИСТОЧНИК KP.RU