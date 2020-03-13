Курс биткоина на 13 марта: стоимость криптовалюты опускалась ниже 4 000 долларов

13 Март 2020 2020-03-13T18:58:39+03:00

На торгах в Гонконге биткоин терял в цене почти 50%

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За сутки биткоин потерял в цене почти 2 000 долларов и в пятницу, 13 марта, курс криптовалюты опустился до 5 500 долларов. Утром 12 марта биткоин стоил более 7 400 долларов. Такой обвал произошел на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и падении цен на нефть.

По данным портала CoinMarketCap, валюты подешевела на 26%, а общая стоимость всех монет опустилась до 100 млрд долларов. При этом около 5:00 мск на торгах в Гонконге стоимость биткоина опустилась до 3 195 долларов. Но вскоре поднялась к прежнему уровню в 5 400.

Другие криптовалюты также стремительно курс дешевеют. Так Bitcoin Саsh потерял в цене 29%, до 172 долларов, Ethereum опустился на 25%, до 129.

Напомним в ночь на понедельник, 9 марта, почти на треть подешевела нефть. Такое резкое падение стоимости сырья произошло после срыва сделки ОПЕК+ и заявления Саудовской Аравии о наращивании добычу черного золота.

В четверг, 12 марта, после заявления Вашингтона о временном запрете на въезд в Штаты из Европейских стран из-за распространения коронавируса, нефтяные смеси также серьезно потеряли в цене.

ИСТОЧНИК KP.RU