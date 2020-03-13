Результаты теста на коронавирус у президента Бразилии отрицательные
Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались отрицательными.
«(Тесты) свидетельствуют об отрицательном результате на COVID-19 у президента республики Жаира Болсонару», - говорится в сообщении на странице Facebook бразильского лидера.
Незадолго до этого заявления сын Болсонару опровергает сообщение о диагнозе отца. «Слишком много лжи и мало информации (…) В средствах массовой информации всегда есть люди, которые лгут»», - написал он на своей странице в Twitter.
Ранее издание Jornal O Dia написало о том, что якобы стали известны результаты первого теста, которые оказались положительными.
Напомним, бразильский лидер решил сдать анализ на коронавирус в четверг, 12 марта, после того как заболевание было выявлено у официального представителя правительства Бразилии Фабио Вайгантера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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