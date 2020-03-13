Результаты теста на коронавирус у президента Бразилии отрицательные

13 Март 2020 2020-03-13T19:16:44+03:00

Болсонару решил сдать анализы после того как заболевание было выявлено у официального представителя бразильского правительства

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Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались отрицательными.

«(Тесты) свидетельствуют об отрицательном результате на COVID-19 у президента республики Жаира Болсонару», - говорится в сообщении на странице Facebook бразильского лидера.

Незадолго до этого заявления сын Болсонару опровергает сообщение о диагнозе отца. «Слишком много лжи и мало информации (…) В средствах массовой информации всегда есть люди, которые лгут»», - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее издание Jornal O Dia написало о том, что якобы стали известны результаты первого теста, которые оказались положительными.

Напомним, бразильский лидер решил сдать анализ на коронавирус в четверг, 12 марта, после того как заболевание было выявлено у официального представителя правительства Бразилии Фабио Вайгантера.

ИСТОЧНИК KP.RU