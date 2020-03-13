2020-03-13T23:17:43+03:00
Звезды

Будет в фаворитах: Читатели «КП» поддержали песню Little Big для Евровидения

Почти половина опрошенных отдали победу на музыкальном конкурсе группе из Питера [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Little Big едет на «Евровидение-2020». Фото: Михаил Терещенко/ТАССLittle Big едет на «Евровидение-2020». Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

C 12 по 16 мая в Роттердаме должно пройти Евровидение-2020. Россию на нем представит команда из Питера Little Big, которая ранее представила песню Uno специально для песенного смотра. «Комсомольская правда» провела опрос среди своих читателей и узнала, сможет ли, по их мнению,группа одержать победу на конкурсе или хотя бы попасть в число фаворитов.

Почти половина опрошенных (49%) считают, что победителями Евровидения станет группа Little Big.

Чуть меньше респондентов (41%) считают, что российская группа будет в числе фаворитов, но не победит. Оставшиеся 10% читателей полагают, что Little Big не попадет в первую десятку.

Почти половина опрошенных отдали победу на музыкальном конкурсе команде из Питера

Почти половина опрошенных отдали победу на музыкальном конкурсе команде из Питера

Напомним, 12 марта российская группа представила клип на песню Uno, с которой выступит на Евровидении. Меньше чем за сутки видео набрало 3,6 миллиона просмотров и оказалось самым популярным среди всех работ участников международного конкурса. Little Big также запустила челлендж в поддержку своей песни. Пользователи социальных сетей теперь активно делятся своими видео.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цены на нефть подскочили на 7% после заявлений Трампа по коронавирусу
Будет в фаворитах: Читатели «КП» поддержали песню Little Big для Евровидения
Украина приняла решение «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение
Коронавирус в Италии: за сутки от заболевания умерли 250 человек
Премьер-министр Канады сообщил, что у него нет никаких симптомов коронавируса
Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за ситуации с коронавирусом в Европе
В США удивлены, насколько быстро Россия обнаружила американский лагерь в Арктике
"Гознак" рассказал о защите российских банкнот от вирусов
Глава ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии COVID-19
Россия из-за коронавируса ограничит рейсы в страны Евросоюза
Дизайнер придумала, как не заразиться коронавирусом и выглядеть модно
Зеленский подписал закон о среднем образовании на украинском языке
Стоимость золота на торгах 13 марта снизилась на 4,3%
«Единая Россия» проконтролирует строительство газопровода Галич-Мантурово-Шарья в Костромской области
Результаты теста на коронавирус у президента Бразилии отрицательные
Курс биткоина на 13 марта: стоимость криптовалюты опускалась ниже 4 000 долларов
Парижский Лувр объявил о закрытии из-за распространения коронавируса