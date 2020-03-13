Будет в фаворитах: Читатели «КП» поддержали песню Little Big для Евровидения

13 Март 2020 2020-03-13T23:17:43+03:00

Изменить размер текста: A A

C 12 по 16 мая в Роттердаме должно пройти Евровидение-2020. Россию на нем представит команда из Питера Little Big, которая ранее представила песню Uno специально для песенного смотра. «Комсомольская правда» провела опрос среди своих читателей и узнала, сможет ли, по их мнению,группа одержать победу на конкурсе или хотя бы попасть в число фаворитов.

Почти половина опрошенных (49%) считают, что победителями Евровидения станет группа Little Big.

Чуть меньше респондентов (41%) считают, что российская группа будет в числе фаворитов, но не победит. Оставшиеся 10% читателей полагают, что Little Big не попадет в первую десятку.

Почти половина опрошенных отдали победу на музыкальном конкурсе команде из Питера

Напомним, 12 марта российская группа представила клип на песню Uno, с которой выступит на Евровидении. Меньше чем за сутки видео набрало 3,6 миллиона просмотров и оказалось самым популярным среди всех работ участников международного конкурса. Little Big также запустила челлендж в поддержку своей песни. Пользователи социальных сетей теперь активно делятся своими видео.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU