2020-03-14T02:03:57+03:00
В мире

Билл Гейтс ушел из совета директоров Microsoft

Миллиардер решил уделять больше времени благотворительности, но он продолжит работу в компании в качестве советника по технологиям
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Основатель компании Microsoft Билл ГейтсОснователь компании Microsoft Билл ГейтсФото: REUTERS
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Американский мультимиллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс в пятницу, 13 марта, покинул совет директоров своего детища, передает телеканал CNBC со ссылкой на генерального директора корпорации Сатьи Наделлы.

Отмечается, что один из самых богатых бизнесменов в мире принял такое решение, чтобы уделять больше времени благотворительности и «принимать активное участие в борьбе с изменением климата», но и совсем бросать компанию он не намерен. Билл Гейтс продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям.

«Учиться у Билла и работать с ним на протяжении долгих лет было великой честью и привилегией», - сказал Сатья Наделла, добавив, что совет директоров очень ценит руководство и рекомендации Гейтса.

Он также отметил, что с нетерпением ждет продолжения работы с Гейтсом, главная цель которой – воплощение в жизнь их общей идеи «расширения возможностей каждого человека и каждой организации на планете для достижения большего».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее благотворительный фонд Билла Гейтса и его супруги Мелинды выделил на борьбу с коронавирусом десять миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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