Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с новым коронавирусом
Благотворительный фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды выделил десять миллионов долларов из своего благотворительного фонда на борьбу с коронавирусом нового типа.
Половина средств пойдет на работы по выявлению зараженных граждан, их лечение и ускорение разработки вакцины. Оставшиеся пять миллионов долларов перечислят на счета африканских Центров по контролю и профилактике заболеваний с целью недопущения распространения 2019-nCoV в регионе.
"Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации и выражаем наше искренне уважение тем, кто борется с вирусом в первых рядах", - сказал глава китайского отделения фонда Ли Ино.
В настоящий момент благотворительная организация сотрудничает с целым рядом государственных и частных компаний в КНР, помогая им ухаживать за пациентами и разрабатывать методы лечения, сообщает China Daily.
Сайт kp.ru писал, что число людей, скончавшихся от "китайской пневмонии", увеличилось до 80 человек. Заболевание вышло за пределы республики, но в России ни одного такого случая пока не зафиксировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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