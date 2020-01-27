Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с новым коронавирусом

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:43:30+03:00

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Благотворительный фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды выделил десять миллионов долларов из своего благотворительного фонда на борьбу с коронавирусом нового типа.

Половина средств пойдет на работы по выявлению зараженных граждан, их лечение и ускорение разработки вакцины. Оставшиеся пять миллионов долларов перечислят на счета африканских Центров по контролю и профилактике заболеваний с целью недопущения распространения 2019-nCoV в регионе.

"Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации и выражаем наше искренне уважение тем, кто борется с вирусом в первых рядах", - сказал глава китайского отделения фонда Ли Ино.

В настоящий момент благотворительная организация сотрудничает с целым рядом государственных и частных компаний в КНР, помогая им ухаживать за пациентами и разрабатывать методы лечения, сообщает China Daily.

Сайт kp.ru писал, что число людей, скончавшихся от "китайской пневмонии", увеличилось до 80 человек. Заболевание вышло за пределы республики, но в России ни одного такого случая пока не зафиксировано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ИСТОЧНИК KP.RU