Американские киностудии заморозили съемки из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T02:44:18+03:00

Кинокомпания Disney тоже приостановила съемки нескольких фильмов, в которых задействованы реальные актеры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа над фильмами и сериалами с 16 марта приостанавливается как минимум на две недели

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Крупнейшие американские кинокомпании, в том числе Warner Bros., Disney, 20th Century Fox и Netflix, из-за распространения коронавируса COVID-19 в США приостанавливают работу над всеми своими фильмами, сериалами и телешоу, в съемках которых задействованы живые актеры, сообщает журнал Forbes.

По данным издания, съемки будут заморожены с 16 марта как минимум на две недели. Например, медиакорпорация NBC Universal временно прекратила производство 35 своих проектов, а компания Apple приостановила производство сериала «Утреннее шоу».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Белого дома Дональд Трамп в связи со вспышкой коронавируса в мире, которую ВОЗ недавно объявила пандемией, ввел в Штатах режим чрезвычайного положения и наделил Минздрав страны дополнительными полномочиями. По последним данным, в США заразились 1920 человек, 41 больной скончался.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU