2020-03-14T03:21:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Зеленский призвал украинцев вернуться из-за рубежа домой

Лидер Незалежной напомнил, что с 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Все украинцы, которые хотят попасть домой раньше апреля, должны успеть вернуться из заграничных поездок в течение ближайших трех суток. Об этом заявил в своем видеообращении к согражданам президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что с 16 марта страна закрывает границы для иностранцев, а с 17 марта «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение. Такие шаги Киев предпринимает в связи с распространением коронавируса COVID-19, и ограничения будут действовать не менее двух недель. Если ситуация с заболеванием не изменится к лучшему, то и дольше.

«По поводу украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Те, кто вылетел чартерными рейсами в туристическое путешествие, точно вернутся домой согласно расписанию. Относительно других граждан Украины: через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой», - в частности, сказал Зеленский.

Ранее стало известно о первой смерти из-за коронавируса на Украине: скончалась пожилая жительница Житомирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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