2020-03-14T09:26:28+03:00
Политика

Глава офиса Зеленского считает, что выход из минских соглашений обернётся катастрофой для Киева

Андрей Ермак призывает изменить договорённости
Ася КУЗНЕЦОВА
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Глава Офиса Зеленского призывает пересмотреть договоренности, принятые на "нормандском саммите"Глава Офиса Зеленского призывает пересмотреть договоренности, принятые на "нормандском саммите"Фото: REUTERS
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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что выход из минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина".

Андрей Ермак также уточнил, что на "нормандском саммите" в Париже Владимир Зеленский заявлял, что Украина не сможет выполнять минские соглашения автоматически. Однако другие участники "нормандской четвёрки" критиковали идею внесения любых поправок.

При этом Ермак призывает изменить договорённости, поскольку для Украины невозможно передать контроль над границей на Донбассе через два месяца после выборов в ДНР.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в интервью газете "Guardian" Владимир Зеленский дал России год с момента "нормандского саммита" на выполнение Минских соглашений.

- Я не отдам свои пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы пять лет работать на Минск. Я не буду этого делать, - сказал президент Украины.

Напомним, в апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

По данным ООН, в конфликте погибли 13 тысяч человек. После принятия каждого из трёх документов по деэскалации конфликта и перемирии в ДНР продолжаются перестрелки.

Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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