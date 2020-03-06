Эрдоган оценил результат договоренностей с Россией по Идлибу

6 Март 2020 2020-03-06T17:18:27+03:00

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Президент Турции Реджеп Эрдоган после посещения Кремля, где были достигнуты договоренности с Россией по сирийскому вопросу, прокомментировал российско-турецкое соглашение.

По его мнению, заключенный меморандум принесет значительные выгоды.

- Соглашение защищает границы Турции от атак сирийского режима и терактов, а также позволяет готовить почву для стабилизации и нормализации обстановки в регионе Идлиба, защищает наших военных и мирное население, - цитирует слова турецкого лидера газета Hurriyet.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что после заключения в Кремле меморандума между российской и турецкой сторонами 5 марта, прекратились бои в Сирии. В районе города Саракеб наблюдалась спокойная обстановка. Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня.

Кроме этого в скором времени будет создан коридор безопасности. Его точные координаты согласуют в течение ближайших семи дней.

ИСТОЧНИК KP.RU