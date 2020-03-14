Матвиенко: возможно усиление мер борьбы с коронавирусом после 1 апреля
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что не исключено усиление мер из-за распространения коронавируса после 1 апреля в случае необходимости.
Она также уточнила, что считает закрытие границ России избыточной мерой, и выразила надежду, что ничто не сможет помешать проведению Парада в Москве в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее, как сообщал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отмена Парада не планируется, подготовка продолжается, а в Кремле следят за ситуацией с распространением коронавируса.
Также на сайте писали о принятом премьер-министром Мишустиным ряде мер по борьбе с распространением коронавируса на территории России. По итогам совещания правительства, было решено временно закрыть границы с Польшей и Норвегией. Также Минпромторг должен изучить возможности России по производству костюмов и дезинфекторов для работы с заражёнными коронавирусом.
Правительство Москвы обязали организовать курсы по биобезопасности для работников медицинских организаций, а Минздраву поручили проинформировать медучреждения, в том числе частные, о положенной первой помощи при коронавирусе.
ИСТОЧНИК KP.RU