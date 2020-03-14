2020-03-14T13:02:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Матвиенко: возможно усиление мер борьбы с коронавирусом после 1 апреля

Спикер назвала закрытие границ России избыточной мерой
Ася КУЗНЕЦОВА
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что не исключено усиление мер из-за распространения коронавируса после 1 апреля в случае необходимости. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что не исключено усиление мер из-за распространения коронавируса после 1 апреля в случае необходимости. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что не исключено усиление мер из-за распространения коронавируса после 1 апреля в случае необходимости.

Она также уточнила, что считает закрытие границ России избыточной мерой, и выразила надежду, что ничто не сможет помешать проведению Парада в Москве в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отмена Парада не планируется, подготовка продолжается, а в Кремле следят за ситуацией с распространением коронавируса.

Также на сайте писали о принятом премьер-министром Мишустиным ряде мер по борьбе с распространением коронавируса на территории России. По итогам совещания правительства, было решено временно закрыть границы с Польшей и Норвегией. Также Минпромторг должен изучить возможности России по производству костюмов и дезинфекторов для работы с заражёнными коронавирусом.

Правительство Москвы обязали организовать курсы по биобезопасности для работников медицинских организаций, а Минздраву поручили проинформировать медучреждения, в том числе частные, о положенной первой помощи при коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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