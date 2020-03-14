2020-03-14T14:42:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Италии из-за коронавируса стала чище атмосфера

Меры по борьбе с вирусом снизили выбросы диоксида азота
Ася КУЗНЕЦОВА
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наибольшее снижение выбросов диоксида азота произошло над долиной реки Понаибольшее снижение выбросов диоксида азота произошло над долиной реки ПоФото: REUTERS
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В Италии после принятия мер по борьбе с коронавирусом зафиксировано снижение степени загрязнения атмосферы. Об этом заявляет Европейское космическое агентство в своём Twitter.

- Новые данные со спутника Copernicus Sentinel-5P свидетельствуют о снижении уровня загрязнения воздуха, в частности, выбросов диоксида азота, над Италией. Это сокращение особенно заметно в северной Италии, что совпадает с введением властями страны мер для предотвращения распространения коронавируса, - сказано в сообщении.

Руководитель миссии Клаус Зенера также сообщил, что наибольшее снижение выбросов диоксида азота произошло над долиной реки По. На очищение атмосферы повлияло "снижение трафика и промышленной активности".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что число заражённых в Италии превысило 15 тысяч, а погибло уже больше тысячи людей.

На сайте также публиковали объяснение эксперта по международному здравоохранению, почему коронавирус с особой силой ударил по Италии, и какая судьба ждет другие страны Евросоюза

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU

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