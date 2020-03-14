В Италии из-за коронавируса стала чище атмосфера
В Италии после принятия мер по борьбе с коронавирусом зафиксировано снижение степени загрязнения атмосферы. Об этом заявляет Европейское космическое агентство в своём Twitter.
- Новые данные со спутника Copernicus Sentinel-5P свидетельствуют о снижении уровня загрязнения воздуха, в частности, выбросов диоксида азота, над Италией. Это сокращение особенно заметно в северной Италии, что совпадает с введением властями страны мер для предотвращения распространения коронавируса, - сказано в сообщении.
Руководитель миссии Клаус Зенера также сообщил, что наибольшее снижение выбросов диоксида азота произошло над долиной реки По. На очищение атмосферы повлияло "снижение трафика и промышленной активности".
Ранее сайт kp.ru сообщал, что число заражённых в Италии превысило 15 тысяч, а погибло уже больше тысячи людей.
На сайте также публиковали объяснение эксперта по международному здравоохранению, почему коронавирус с особой силой ударил по Италии, и какая судьба ждет другие страны Евросоюза
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ИСТОЧНИК KP.RU