2020-03-14T16:11:51+03:00
Коронавирус Covid-19

РПЦ не будет отменять богослужения из-за распространения коронавируса

Однако в храмах могут начать проверять прихожан на симптомы заболевания [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАССГлава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС
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Русская православная церковь продолжит совершать литургии, вне зависимости от степени распространения коронавируса COVID-19 в России. Такое заявление сделал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», - сообщил он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Однако митрополит отметил, что в храмах могут начать проверять прихожан на симптомы коронавируса. «Церковь не будет стоять в стороне от того, что происходит, и всегда будет заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов», - сказал архиерей.

Напомним ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила усиление мер из-за распространения COVID-19 после 1 апреля в случае необходимости. Премьер-министр Михаил Мишустин принял ряд мер по борьбе с коронавирусом на территории России. Было ограничено авиасообщение и принято решение временно закрыть границы с Польшей и Норвегией.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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