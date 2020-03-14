РПЦ не будет отменять богослужения из-за распространения коронавируса
Русская православная церковь продолжит совершать литургии, вне зависимости от степени распространения коронавируса COVID-19 в России. Такое заявление сделал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
«Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», - сообщил он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Однако митрополит отметил, что в храмах могут начать проверять прихожан на симптомы коронавируса. «Церковь не будет стоять в стороне от того, что происходит, и всегда будет заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов», - сказал архиерей.
Напомним ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила усиление мер из-за распространения COVID-19 после 1 апреля в случае необходимости. Премьер-министр Михаил Мишустин принял ряд мер по борьбе с коронавирусом на территории России. Было ограничено авиасообщение и принято решение временно закрыть границы с Польшей и Норвегией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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