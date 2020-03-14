Правительство Испании запрещает все перемещения внутри городов страны

14 Март 2020 2020-03-14T17:16:37+03:00

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Правительство Испании максимально ограничивает передвижение граждан внутри городов для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщает El Pais, принятый испанским кабмином указ запрещает все поездки, которые не являются форс-мажорными. Гражданам также разрешается ходить на работу и за продуктами питания, фармацевтическими препаратами и предметами первой необходимости.

В документе говорится, что для всех своих перемещений жители могут использовать только дороги общего пользования.

Ранее стало известно, что число заболевших коронавирусом в Испании за сутки выросло на 1 500 человек. Всего в стране зафиксировано более 5,7 случая заболевания COVID-19. Жертвами инфекции стали 135 человек.

Напомним, с 13 марта ограничено воздушное сообщение с Испанией, а также с Италией, Францией и Германией. Позже оперативный штаб РФ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение ограничить авиасообщение России со всеми без исключения странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией. Ограничение не касаются рейсов в столицы стран, а также чартеры для возвращающихся россиян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766364" frameborder="0"></iframe> Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.

ИСТОЧНИК KP.RU