Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T18:43:11+03:00

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С 14 марта Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран. Такие меры введены в рамках борьбы с распространением коронавирусом COVID-19.

Как сообщает Министерство внутренних дел республики, под временный запрет попадают 14 европейских стран: Испания, Германия, Франция, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Норвегия и Швеция.

Ограничение будет действовать до 17 апреля.

Турция уже прекратила авиасообщение с рядом государств. Еще 3 февраля под ограничение попал кий Китаем, 23 февраля - Иран, 29 февраля - Ираком, Южная Корея и Италия.

На данный момент в Турции зарегистрировано только два случая заражения коронавирусом.

Напомним, с 13 марта из-за опасности распространения COVID-19 CША приостановили все поездки из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней. 15 марта оперативный штаб России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение ограничить авиасообщение России со всеми без исключения странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU