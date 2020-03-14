Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран из-за коронавируса
С 14 марта Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран. Такие меры введены в рамках борьбы с распространением коронавирусом COVID-19.
Как сообщает Министерство внутренних дел республики, под временный запрет попадают 14 европейских стран: Испания, Германия, Франция, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Норвегия и Швеция.
Ограничение будет действовать до 17 апреля.
Турция уже прекратила авиасообщение с рядом государств. Еще 3 февраля под ограничение попал кий Китаем, 23 февраля - Иран, 29 февраля - Ираком, Южная Корея и Италия.
На данный момент в Турции зарегистрировано только два случая заражения коронавирусом.
Напомним, с 13 марта из-за опасности распространения COVID-19 CША приостановили все поездки из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней. 15 марта оперативный штаб России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение ограничить авиасообщение России со всеми без исключения странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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