2020-03-14T20:36:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин сообщил о необходимости сократить число массовых мероприятий в регионах России

Премьер-министр перечислил ряд мер для борьбы с коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мишустин предложил сократить число массовых мероприятий в регионах РоссииМишустин предложил сократить число массовых мероприятий в регионах РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о необходимости сократить число массовых мероприятий в регионах России на фоне ситуации с распространением коронавируса.

«Мы во всех регионах просим сократить - необходимо просто это сделать - количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых», - сказал глава российского правительства.

Как писал сайт kp.ru, Мишустин назвал целый ряд мер борьбы с коронавирусом. Среди них: ограничение поездок за границу; усиление контроля в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах; введение 14-дневного карантина для всех людей из «группы риска».

Глава кабмина также сообщил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом, в него войдут оперштаб, комиссия по экономике и главы регионов. По его словам, «борьба с коронавирусом должна выйти из сферы лишь медицинских вопросов, нужны слаженные действия всех федеральных органов власти и регионов».

Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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