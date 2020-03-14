Мишустин сообщил о необходимости сократить число массовых мероприятий в регионах России
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о необходимости сократить число массовых мероприятий в регионах России на фоне ситуации с распространением коронавируса.
«Мы во всех регионах просим сократить - необходимо просто это сделать - количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых», - сказал глава российского правительства.
Как писал сайт kp.ru, Мишустин назвал целый ряд мер борьбы с коронавирусом. Среди них: ограничение поездок за границу; усиление контроля в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах; введение 14-дневного карантина для всех людей из «группы риска».
Глава кабмина также сообщил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом, в него войдут оперштаб, комиссия по экономике и главы регионов. По его словам, «борьба с коронавирусом должна выйти из сферы лишь медицинских вопросов, нужны слаженные действия всех федеральных органов власти и регионов».
Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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