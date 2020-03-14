2020-03-14T17:40:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Ограничить массовые мероприятия в регионах и отложить поездки за границу: правительство назвало меры борьбы с коронавирусом

Мишустин объявил о создании координационного совета
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусомПремьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусомФото: EAST NEWS
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Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом, в него войдут оперштаб, комиссия по экономике и главы регионов.

«Борьба с коронавирусом должна выйти из сферы лишь медицинских вопросов, нужны слаженные действия всех федеральных органов власти и регионов», - отметил глава кабмина.

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в мире развивается по «неблагоприятному сценарию» и, в связи с этим было заявлено, что:

- Власти просят россиян минимизировать поездки за границу.

- Дано распоряжение усилить контроль в пунктах пропуска, аэропортах и на вокзалах

- Необходимо сократить число массовых мероприятий в регионах России

- Ввести 14-дневный карантин для людей из «групп риска» - российских граждан и иностранцев, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией

«Наша тактика здесь - работать на опережение», - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что власти «действовали осторожно, продуманно, но последовательно, и благодаря именно этому у нас пока только 45 случаев заболевания, но эта ситуация меняется, и мы не должны допустить быстрого проникновения вируса в нашу страну и его распространения»

Напомним ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила усиление мер из-за распространения COVID-19 после 1 апреля в случае необходимости. Мишустин принял ряд мер по борьбе с коронавирусом на территории России. Было ограничено авиасообщение России со всеми без исключения странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией. Ограничение не касаются рейсов в столицы стран, а также чартеры для возвращающихся россиян. Также были закрыты границы с Польшей и Норвегией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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