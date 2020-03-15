ВОЗ: Вне Китая коронавирусом заразились свыше 61 тысячи человек

15 Март 2020 2020-03-15T02:38:01+03:00

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К воскресенью, 15 марта, число людей, заразившихся «китайским» коронавирусом COVID-19 9 за пределами КНР, превысило 61 тысячу. За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за пределами Китая 9751 новый случай заражения, общее число заболевших в 135 странах мира возросло до 61518, 2199 из них скончались от пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус. В субботу умерли 424 человек.

В ежедневном отчете Организации отмечается, что впервые подтверждены случаи заражения коронавирусом еще в 13 странах, причем в самом Китае, откуда началась пандемия, за прошлые сутки ВОЗ зафиксировала только 18 новых случаев заболевания, умерли 14 граждан КНР.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, жертвами инфекции становятся, в основном, пожилые люди. Однако 7 марта из больницы китайского Уханя врачи выписали 100-летнего местного жителя. Он стал старейшим человеком в мире, который вылечился от коронавируса COVID-19.

Коронавирус глазами наших Что нас ждёт? Аресты, карантин и смертность в Китае.Мы отправили разведчика в Китай! Он расскажет что увидел там во время пандемии коронавируса COVID-2019 Коронавирус. Всего за несколько месяцев это слово выучил весь мир - о нем говорят из каждого телевизора, компьютера или смартфона. От новой болезни уже пострадали около 100 стран, где отменяются авиарейсы и массовые мероприятия, на улицах вводят медицинский контроль, а население в панике скупает продукты в магазинах, запасаясь на черный день. Взоры всего мира прикованы к Китаю, который принял удар первым и где на начало марта уже умерло более 3000 человек, при том, что еще 5000 находятся присмерти. То, что переживает сейчас Китай, по всей логике, ждет многие другие регионы, и может коснуться каждого из нас, поэтому, давайте разберемся что там сейчас происходит. Тем более, для этого у нас в Китае есть свои глаза. Посылки из Китая, кстати, полностью безопасны с точки зрения передачи вируса - он без живого организма живет совсем недолго. Даже в самом Китае почта работает и китайцы получают свои посылки, правда не так как обычно Сейчас с уверенностью можно сказать, что Китай остановил молниеносное распространение вируса и взял его в жесткие руки коммуниста. Но какой ценой этот успех был достигнут? Кроме того, что по любому поводу можно попасть под карантин, вполне реально поиметь и проблемы посерьезнее, например, за неношение защитной маски. Всех нас пугают по телевизору кадрами из Китая с пустыми полками магазинов, но на деле все абсолютно иначе. Возможно, в момент зараждения пандемии и всеобщей паники ситуация была иной как например сейчас в Молдове, где с первым подтвержденным случаям коронавируса все ринулись в супермаркеты, парализовав их работу. Нет, сейчас в китайских магазинах полное изобилие.

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ИСТОЧНИК KP.RU