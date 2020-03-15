Тест показал: у Трампа коронавируса нет
Личный лечащий врач президента США Шон Конли объявил соотечественникам, что тест Дональда Трампа на коронавирус показал отрицательный результат, глава Белого дома абсолютно здоров.
«Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат», - цитирует заявление Шона Конли РИА Новости.
Доктор подтвердил слова Трампа о том, что у него нет никаких симптомов заболевания, температура «абсолютно нормальная», он бодр и полон сил.
Напомним, как писал сайт kp.ru, тест на коронавирус американский лидер прошел в пятницу, 13 марта. Трамп решил провериться, по его словам, «под давлением» СМИ, после встречи с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, у которого подозревали заболевание.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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