2020-03-15T03:40:40+03:00
В мире

Тест показал: у Трампа коронавируса нет

Президент США в этом и не сомневался, однако анализы сдал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Личный лечащий врач президента США Шон Конли объявил соотечественникам, что тест Дональда Трампа на коронавирус показал отрицательный результат, глава Белого дома абсолютно здоров.

«Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат», - цитирует заявление Шона Конли РИА Новости.

Доктор подтвердил слова Трампа о том, что у него нет никаких симптомов заболевания, температура «абсолютно нормальная», он бодр и полон сил.

Напомним, как писал сайт kp.ru, тест на коронавирус американский лидер прошел в пятницу, 13 марта. Трамп решил провериться, по его словам, «под давлением» СМИ, после встречи с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, у которого подозревали заболевание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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