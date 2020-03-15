Тест показал: у Трампа коронавируса нет

15 Март 2020 2020-03-15T03:40:40+03:00

Президент США в этом и не сомневался, однако анализы сдал

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Личный лечащий врач президента США Шон Конли объявил соотечественникам, что тест Дональда Трампа на коронавирус показал отрицательный результат, глава Белого дома абсолютно здоров.

«Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат», - цитирует заявление Шона Конли РИА Новости.

Доктор подтвердил слова Трампа о том, что у него нет никаких симптомов заболевания, температура «абсолютно нормальная», он бодр и полон сил.

Напомним, как писал сайт kp.ru, тест на коронавирус американский лидер прошел в пятницу, 13 марта. Трамп решил провериться, по его словам, «под давлением» СМИ, после встречи с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, у которого подозревали заболевание.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766333" frameborder="0"></iframe> Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США.

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ИСТОЧНИК KP.RU