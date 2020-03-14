Трамп сообщил, что сделал тест на коронавирус COVID-19, но результаты пока неизвестны
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 13 марта, сдал тест на коронавирус COVID-19, но у него нет никаких симптомов заболевания.
«Я тоже сдал анализы вчера вечером. Они направлены в лабораторию», - рассказал глава Белого дома и пояснил, что сдал анализы, так как журналисты постоянно спрашивали, почему он до сих пор этого не сделал.
Решение пройти тест на наличие заболевания американский лидер принял после встречи с бразильским коллегой Жаиром Болсонару,а также официальный представитель правительства Бразилии Фабио Вайгантера.
Как сообщал сайт kp.ru, 11 марта у представителя бразильского кабмина подтвердили диагноз, у президента Бразилии тест показал отрицательные результаты
Перед выступлением Трампа заместитель представителя Белого дома Джадда Дира сообщил, что впредь в президентской администрации будут проверять температуру у контактирующих с американским лидером.
Отметим, что ранее уже поступала информация о том, что глава Белого дома мог контактировать с инфицированными, но Трамп заявил, что это его «совершенно не беспокоит эта ситуация».
ИСТОЧНИК KP.RU
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