2020-03-14T20:08:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп сообщил, что сделал тест на коронавирус COVID-19, но результаты пока неизвестны

Ранее диагноз подтвердился у бразильского политика, который недавно встречался с американским лидером
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп сообщил, что сделал тест на коронавирус COVID-19Трамп сообщил, что сделал тест на коронавирус COVID-19Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 13 марта, сдал тест на коронавирус COVID-19, но у него нет никаких симптомов заболевания.

«Я тоже сдал анализы вчера вечером. Они направлены в лабораторию», - рассказал глава Белого дома и пояснил, что сдал анализы, так как журналисты постоянно спрашивали, почему он до сих пор этого не сделал.

Решение пройти тест на наличие заболевания американский лидер принял после встречи с бразильским коллегой Жаиром Болсонару,а также официальный представитель правительства Бразилии Фабио Вайгантера.

Как сообщал сайт kp.ru, 11 марта у представителя бразильского кабмина подтвердили диагноз, у президента Бразилии тест показал отрицательные результаты

Перед выступлением Трампа заместитель представителя Белого дома Джадда Дира сообщил, что впредь в президентской администрации будут проверять температуру у контактирующих с американским лидером.

Отметим, что ранее уже поступала информация о том, что глава Белого дома мог контактировать с инфицированными, но Трамп заявил, что это его «совершенно не беспокоит эта ситуация».

ИСТОЧНИК KP.RU

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