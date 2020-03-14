2020-03-14T00:25:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп заявил, что у него нет никаких симптомов коронавируса, но тест сделает

Ранее сообщалось, что президент США общался с бразильским коллегой, который мог быть инфицирован
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Отвечая на вопросы журналистов во время большой пресс-конференции в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет никаких симптомов заражения коронавирусом COVID-19 после встречи с бразильским коллегой Жаиром Болсонару.

«У меня нет никаких симптомов», - сказал американский лидер.

Когда же его спросили, намерен ли он сделать тест, Трамп ответил, что, «скорее всего», на всякий случай проверится, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в СМИ появились сообщения о том, что результаты первого теста на коронавирус у президента Бразилии оказались положительными, однако позже сам Болсонару опроверг эту информацию. Кстати, сдать анализы он решил после того, как выяснилось, что «китайским вирусом» заразился официальный представитель бразильского правительства Фабио Вайгантер, который перед этим тоже встречался с Трампом.

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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