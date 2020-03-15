Курц назвал коронавирус крупнейшим вызовом для Австрии со времен Второй мировой
Коронавирус Covid-19 стал крупнейшим вызовом для Австрии за последние 70 лет. Такое заявление сделал канцлер европейской страны Себастьян Курц.
"Мы стоим перед крупнейшим вызовом в Австрии со времен Второй мировой войны. Сейчас надо спасать жизни людей. Кроме того, надо спасать нашу экономику и наши рабочие места", - сказал политик в эфире телеканала ОРФ-2.
Он добавил, что с 16 марта Австрия переходит на аварийный режим - контакты граждан будут сведены к минимуму, массовые мероприятия отменены, а кинотеатры, музеи, театры, спортобъекты и крупные торговые точки закрыты до 3 апреля.
Людям рекомендовано не покидать дома без острой необходимости. Занятия во всех учебных заведениях переведены на дистанционный режим до 12 апреля. Рестораны и кафе будут работать лишь до 15:00 ежедневно.
Тем временем, число зараженных коронавирусом в Австрии достигло 655 человек. Один пациент с этим диагнозом уже погиб.
В России инфицированных гораздо меньше - всего 59. Нескольких из них уже выписали. Сайт kp.ru писал, что остальные пациенты остаются под наблюдением медиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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