Курц назвал коронавирус крупнейшим вызовом для Австрии со времен Второй мировой

15 Март 2020 2020-03-15T08:03:37+03:00

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Коронавирус Covid-19 стал крупнейшим вызовом для Австрии за последние 70 лет. Такое заявление сделал канцлер европейской страны Себастьян Курц.

"Мы стоим перед крупнейшим вызовом в Австрии со времен Второй мировой войны. Сейчас надо спасать жизни людей. Кроме того, надо спасать нашу экономику и наши рабочие места", - сказал политик в эфире телеканала ОРФ-2.

Он добавил, что с 16 марта Австрия переходит на аварийный режим - контакты граждан будут сведены к минимуму, массовые мероприятия отменены, а кинотеатры, музеи, театры, спортобъекты и крупные торговые точки закрыты до 3 апреля.

Людям рекомендовано не покидать дома без острой необходимости. Занятия во всех учебных заведениях переведены на дистанционный режим до 12 апреля. Рестораны и кафе будут работать лишь до 15:00 ежедневно.

Тем временем, число зараженных коронавирусом в Австрии достигло 655 человек. Один пациент с этим диагнозом уже погиб.

В России инфицированных гораздо меньше - всего 59. Нескольких из них уже выписали. Сайт kp.ru писал, что остальные пациенты остаются под наблюдением медиков.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU