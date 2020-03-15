2020-03-15T10:16:40+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ назвал причину высокой смертности от коронавируса в Италии

Европейское государство находится на втором месте в мире по числу зараженных инфекцией Covid-19
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в ИталииПредставитель ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в ИталииФото: REUTERS
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В Италии коронавирус Covid-19 диагностирован у 17,7 тысячи человек. Причем более тысячи таких пациентов уже скончались.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что высокую смертность в этой стране можно объяснить невозможностью вовремя распознать эпидемию. К тому же, чем старше население, тем больше будет случаев летального исхода.

"Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться", - цитирует РБК специалиста.

В целом о заболевании пока мало известно. Даже точные показатели смертности будут озвучены лишь после окончания эпидемии. Также нет доказательств того, что переносчиками вируса могут быть домашние животные, а повторное заражение невозможно.

"Поэтому сейчас и стараются прослеживать каждого пациента", пояснила Вуйнович.

Сайт kp.ru писал, что вся Италия находится на карантине. Массовые мероприятия отменили, школы перевели на дистанционное обучение, выходить из дома можно только в крайнем случае и предварительно заполнив специальную форму.

Карта распространения коронавируса

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU

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