Коронавирус в Италии: Заводы бастуют, бомжей и проституток штрафуют

ВСЕ НА КАРАНТИНЕ, А Я РАБОТАТЬ ДОЛЖЕН?

Вначале писали большие статьи про каждого заразившегося, интервью у них брали, фото ставили. На смерть каждого, кто умер с короновирусом, отводили подвал, разворот, с прямой речью родных. Сейчас, если ты позвонишь по номеру 112, тебя долго будут спрашивать, какие точно симптомы. Если убедятся, что похоже, это тот самый вирус и ты реально плохо себя чувствуешь, пришлют спецбригаду взять анализ. Не хватает людей и ресурсов.

Знакомому, который всегда с радостью волонтерил, пришла экстренная просьба выйти на дежурство: «Я даже не ответил! Нет-нет! Если я эту штуку подхвачу, я точно умру!»

В школьный чат от одной мамы прилетела гениальная идея: «Мы с Франческо (ее сын) рисуем радугу, чтобы повесить ее у входа, как символ надежды и для привлечения фортуны! Кто желает поддержать наш флешмоб? Давайте рисовать радуги и вешать на двери своих квартир!» Парочка мам сказали, что это мило, но на этом энтузиазм угас. Мамы вообще-то устали уже заниматься с детьми вместо учителей. Те продолжают присылать задания в вотсап, они перемежаются с мамскими сообщениями, голову сломаешь. А дети, конечно, заниматься не хотят. Зачем нужна математика или история, если есть лего, машинки и мультфильмы в телевизоре.

Большие города прочесывают полицейские патрулиФото: REUTERS

Муж тоже только по потолку не прошелся, не зная, чем себя занять. Решил преждевременно плановые строительные работы на заднем дворе провернуть, все равно дома торчит. Поехал за цементом в строительный, а частникам, оказалось, ничего не продают. Только строительным компаниям. Пришлось звонить знакомому со строительной лицензией, чтобы нам цементу купил. Впрочем, это еще повезло, успели. Потому что Ломбардия решила целиком закрыться до 25 марта, включая все крупные предприятия. Оставить работающими только продуктовые магазины. Хотя непонятно, а продукты туда кто производить будет, завозить кто будет? Товары же не самозарождаются в недрах супермаркета. Все эти овощи, фрукты, молоко, рыба, мясо — это все свежее обычно. Целая огромная индустрия должна продолжать работать, чтобы наполнять супермаркеты. Однако, начались забастовки на крупных предприятиях. Там продолжали трудиться, с учетом, чтобы между рабочими была дистанция один метр. Однако, рабочие начали возмущаться. Почему это когда все сидят по домам, мы должны ходить на работу. Это нечестно! Профсоюзы тут же начали мутить воду. «Мы вам не мясо!» - заявили рабочие примерно на третий день, как всех засадили по домам. И стали по утрам у входа на фабрики устраивать стихийные митинги. Но неизвестно, соблюдали ли они в этот момент дистанцию в один метр.

Улицы городов непривычно пустынныФото: REUTERS

Также отменены все спортивные мероприятия всех уровней. Футбольные чемпионаты под угрозой срыва, у некоторых футболистов нашли короновирус, всю команду — на карантин. Некоторые футболисты вместо спорта переключились на благотворительность, открыли фонды помощи госпиталям. Это, конечно, очень трогательно. Пишут об этом в своих твиттерах-инстаграмах, итальянцы умиляются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

НЕТ ДОМА? ШТРАФ!

Большие города прочесывают полицейские патрули и даже вертолеты. Первые штрафы начали выписывать в Милане. Паренек 17 лет шел к своей девушке, его остановили, он как-то по-хамски ответил полицейскому, влепили штраф. Нашли в машине на парковке девушку легкого поведения с клиентом, обоим за нарушение карантина - штраф. Еще болвана оштрафовали, который на просьбу показать документы начал юморить, кашлять в лицо полицейскому, пытаясь обратить того в бегство. Шутка не удалась, хотя и стоила шутнику 206 евро. Самый скандальный случай вышел, когда применили санкции к бездомному парню, выходцу из Украины. Журналисты сообщают, что он ночевал на картонке, потому что ночлежку, где обычно спят бездомные, тоже на время карантина закрыли и бездомных распустили. Этот случай в прессе раздули, конечно. Человек должен сидеть дома, и он бы рад, только у него нет дома. Полиция извинилась, штраф отменили.

В целом, итальянские граждане сознательно сидят взаперти. Некоторые мамочки с детьми решались выйти на прогулку, детские площадки же пустуют, и вроде возле дома. Посиди с детьми в закрытом пространстве, одуреешь. Им же бегать-играть-орать хочется. Полицейские подходили и просили отбыть домой по-хорошему, а то штраф выпишу, идите, пока я добрый. Хотя во всех газетах сказано, что нет прямого запрета на выход из дома, а есть рекомендация не выходить. Но если ее не соблюдаешь, то с тебя спросят строго. Это больше похоже на то, что Италию посадили под домашний арест, а не на карантин.

Футбольные чемпионаты под угрозой срываФото: REUTERS

БИЛЕТ НА САМОЛЕТ — НЕ ПОВОД ЕХАТЬ В АЭРОПОРТ

Несколько росиийских девушек рассказали в соцсети похожие истории, как везли в аэропорт маму-подругу, или ехали сами, а им нужно было пересечь границу региона, и их заворачивали со словами, что билет на самолет — недостаточный повод для того, чтобы передвигаться по территории. И люди не смогли улететь. Одна девушка из фейсбука рассказала мне, что находится в растерянности. Ее рейс сначала перенесли, а затем и вовсе отменили. А у нее к тому же кончается туристическая виза, но улететь из Италии нет никакой возможности, есть лишь варианты с несколькими пересадками и за огромнейшие деньги. Она практически застряла в стране.

Многие страны закрыли авиасообщение с ИталиейФото: REUTERS

Конечно, когда у тебя есть теплый дом, полный холодильник продуктов и заначка, то такая остановка вместе с половиной планеты воспринимается даже как неожиданный подарок судьбы. Можно переделать все дела по дому, не нужно никуда торопиться, можно выдохнуть. Как Новый год, только на улице солнце и почки набухают. Папа Римский еще так красиво выступил, мол, подумайте, как многого вы не ценили раньше, и сколько радости вы получите от самых простых вещей, когда их снова разрешат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

К сожалению только, что количество больных пока не уменьшается, а продолжает расти. Карантинные меры пока не влияют на рост потока заболевших. Директор отделения интенсивной терапии одного из госпиталей считает, что вирус уже давно подпольно гуляет неопознанным среди населения. Поэтому появляются все новые и новые случаи. По самым оптимистичным прогнозам вся эта заваруха продлится как минимум ближайшие два месяца. Но когда закончится, Италия уж точно отпразднует это очень бурно!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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