WhatsApp тестирует функцию автоматического удаления сообщений
Избавляться от ненужных переписок больше не придется вручную - достаточно установить временную границу хранения контента
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Мессенджер WhatsApp планирует запустить новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения.
Пользователи смогут сами решать, сколько должна храниться переписка, а по истечении этого времени контент будет самоуничтожаться. Временная граница варьируется от часа до года. При необходимости функцию можно отключить в настройках.
Ее действие распространения не только на обычные, но и на групповые часы. После активации функции рядом с сообщениями начнет гореть иконка в виде часов, сообщается на портале wabetainfo.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU