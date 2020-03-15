WhatsApp тестирует функцию автоматического удаления сообщений

15 Март 2020 2020-03-15T11:50:18+03:00

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Мессенджер WhatsApp планирует запустить новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения.

Пользователи смогут сами решать, сколько должна храниться переписка, а по истечении этого времени контент будет самоуничтожаться. Временная граница варьируется от часа до года. При необходимости функцию можно отключить в настройках.

Ее действие распространения не только на обычные, но и на групповые часы. После активации функции рядом с сообщениями начнет гореть иконка в виде часов, сообщается на портале wabetainfo.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU