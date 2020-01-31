Дуров рассказал об опасностях приложения WhatsApp

31 Янв. 2020 2020-01-31T05:30:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Создатель популярнейшей в России цоцсети «ВКонтакте» и не менее популярного мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об опасностях, которые могут подстерегать тех, кто пользуется приложением WhatsApp.

Дело в том, что на днях СМИ сообщили, что хакеры взломали телефон самого богатого человека Земли, владельца сети Amazon Джеффа Безоса. Причем сделали они это, отправив бизнесмену вредоносный файл через WhatsApp.

По словам Дурова, когда люди меняют смартфон, часто оставляют незашифрованные резервные копии данных в облачном хранилище. Кроме того, источником угрозы для пользователей, желающих сохранить свою переписку в тайне, могут быть бэкдоры — специально созданные разработчиками приложения, выявляющие уязвимости в безопасности. А на такие ухищрения программисты, возможно, идут под давлением правоохранительных органов.

Создатель «Телеграма» утверждает, что эти самые бэкдоры часто маскируют под неожиданно обнаруженные угрозы. Он напомнил, что только за год в WhatsApp было найдено 12 таких сбоев, и посоветовал не доверять приложениям со скрытым исходным кодом, как в «Ватсапе», передает РИА Новости.

К слову, как ранее рассказывал ранее сайт kp.ru, Павел Дуров еще осенью прошлого года настоятельно рекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов.

Обнаружена новая уязвимость WhatsApp.

ИСТОЧНИК KP.RU