2020-03-15T13:10:48+03:00
Политика

Боевики устроили провокацию на пути российско-турецкого патруля в Идлибе

Террористы использовали женщин и детей в качестве "живого щита"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Первое совместное патрулирование Турции и России состоялось 15 мартаПервое совместное патрулирование Турции и России состоялось 15 мартаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе пришлось сократить из-за провокаций со стороны бандформирований. Террористы пытались задействовать местное население, в том числе женщин и детей, в качестве "живого щита".

"В целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута первого совместного патрулирования", - сообщили в министерстве обороны России.

Сайт kp.ru писал, что первое совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе российской и турецкой военной полицией состоялось в воскресенье, 15 марта. Представители обеих сторон встретились на западной окраине города Саракиб и вместе стартовали от населенного пункта Трумба. Специально для этой цели был создан коридор безопасности.

Сергей Лавров : РФ и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 в Сирии 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арнольд Шварценеггер показал собаке, как правильно мыть руки
Боевики устроили провокацию на пути российско-турецкого патруля в Идлибе
Власти Австрии закрыли россиянам въезд в страну из-за коронавируса
WhatsApp тестирует функцию автоматического удаления сообщений
В РЖД объявили об отмене поездов в Молдавию, Латвию и Украину
В Ватикане пасхальные службы продут без верующих из-за коронавируса
Коронавирус выявлен еще в двух странах
Собянин: Мы немедленно сообщаем о всех подтвержденных случаях коронавируса
Умер Дженезис Пи-Орридж - основатель музыкального стиля индастриал
Назвавший "тупостью" панику из-за коронавируса Илон Маск за неделю потерял $5,5 миллиардов
Коронавирус не подтвердился: из больницы в Москве выписали 52 человека
В Китае выздоровели более 82% зараженных коронавирусом
Военные России и Турции вышли на патрулирование в Идлибе
ВОЗ назвал причину высокой смертности от коронавируса в Италии
Врачи рассказали, чем опасен сон в транспорте
Мировой валютный рынок будет восстанавливаться до 1,5 лет
Экономист Дэвид Стаббс предсказал серию дефолтов в мире
Дело в зажарке: шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Нидерландские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа