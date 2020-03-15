Боевики устроили провокацию на пути российско-турецкого патруля в Идлибе

15 Март 2020 2020-03-15T13:10:48+03:00

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Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе пришлось сократить из-за провокаций со стороны бандформирований. Террористы пытались задействовать местное население, в том числе женщин и детей, в качестве "живого щита".

"В целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута первого совместного патрулирования", - сообщили в министерстве обороны России.

Сайт kp.ru писал, что первое совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе российской и турецкой военной полицией состоялось в воскресенье, 15 марта. Представители обеих сторон встретились на западной окраине города Саракиб и вместе стартовали от населенного пункта Трумба. Специально для этой цели был создан коридор безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764865" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров : РФ и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 в Сирии 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU