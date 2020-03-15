2020-03-15T13:58:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Казахстан ввел режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Ограничения на проведение массовых мероприятий и перемещения граждан будут действовать до 15 апреля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Казахстан ограничит въезд на территорию страныКазахстан ограничит въезд на территорию страныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения в условиях распространения коронавируса. Соответствующий указ был подписан президентом страны Касым-Жомарт Токаевым и опубликован в воскресенье, 15 марта.

"В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан [постановляю] ввести ... на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение", - говорится в документе, размещенном на сайте главы государства.

Ограничения будут действовать с 08:00 понедельника, 16 марта, до 7:00 15 апреля. На этот период в стране создадут Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения. Также будет усилена охрана общественного порядка, ограничена работа крупных торговых точек и приостановлена деятельность кинотеатров, развлекательных центров, выставок.

Спортивные, семейные, памятные и другие массовые мероприятия теперь под запретом. Кроме того, будут установлены ограничения не только на въезд в страну, но и на выезд из нее.

Сайт kp.ru писал, что коронавирус впервые был выявлен в Казахстане два дня назад. Заразились мужчина и женщина, прилетевшие из Германии разными рейсами. Пассажиров и членов экипажа, находившихся с ними на борту, изолировали. Тогда же всех иностранцев начали пускать в республику лишь по заграничному паспорту.

Карта распространения коронавируса

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Королеву Елизавету вывезли из Букингемского дворца из-за пандемии коронавируса
В аэропорту "Домодедово" задержали неадекватного полуголого мужчину
В Нигерии взорвался участок нефтепровода
Полиция Москвы задержала экс-замглавы Следственного комитета Армении
Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
На замену "Союзу" и "Прогрессу" придет новый космический корабль
Казахстан ввел режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
"Нахамил и уехал": Порошенко сорвался на журналистов по прилету в Киев
Арнольд Шварценеггер показал собаке, как правильно мыть руки
Боевики устроили провокацию на пути российско-турецкого патруля в Идлибе
Власти Австрии закрыли россиянам въезд в страну из-за коронавируса
WhatsApp тестирует функцию автоматического удаления сообщений
В РЖД объявили об отмене поездов в Молдавию, Латвию и Украину
В Ватикане пасхальные службы продут без верующих из-за коронавируса
Коронавирус выявлен еще в двух странах
Собянин: Мы немедленно сообщаем о всех подтвержденных случаях коронавируса
Умер Дженезис Пи-Орридж - основатель музыкального стиля индастриал
Назвавший "тупостью" панику из-за коронавируса Илон Маск за неделю потерял $5,5 миллиардов
Коронавирус не подтвердился: из больницы в Москве выписали 52 человека
В Китае выздоровели более 82% зараженных коронавирусом
Военные России и Турции вышли на патрулирование в Идлибе
ВОЗ назвал причину высокой смертности от коронавируса в Италии
Врачи рассказали, чем опасен сон в транспорте
Мировой валютный рынок будет восстанавливаться до 1,5 лет
Экономист Дэвид Стаббс предсказал серию дефолтов в мире
Дело в зажарке: шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Нидерландские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа