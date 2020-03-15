Казахстан ввел режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения в условиях распространения коронавируса. Соответствующий указ был подписан президентом страны Касым-Жомарт Токаевым и опубликован в воскресенье, 15 марта.
"В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан [постановляю] ввести ... на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение", - говорится в документе, размещенном на сайте главы государства.
Ограничения будут действовать с 08:00 понедельника, 16 марта, до 7:00 15 апреля. На этот период в стране создадут Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения. Также будет усилена охрана общественного порядка, ограничена работа крупных торговых точек и приостановлена деятельность кинотеатров, развлекательных центров, выставок.
Спортивные, семейные, памятные и другие массовые мероприятия теперь под запретом. Кроме того, будут установлены ограничения не только на въезд в страну, но и на выезд из нее.
Сайт kp.ru писал, что коронавирус впервые был выявлен в Казахстане два дня назад. Заразились мужчина и женщина, прилетевшие из Германии разными рейсами. Пассажиров и членов экипажа, находившихся с ними на борту, изолировали. Тогда же всех иностранцев начали пускать в республику лишь по заграничному паспорту.
Карта распространения коронавируса
Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»