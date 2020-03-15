2020-03-15T17:02:30+03:00
В мире

Ливийская национальная армия сообщила о переброске Турцией в Ливию 2 тысяч боевиков

Представитель Ливийской национальной армии заявил, что Анкара готовит к переброске еще 6,5 тыс. террористов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Представитель Ливийской национальной армии заявил, что Анкара готовит к переброске еще 6,5 тыс. террористовПредставитель Ливийской национальной армии заявил, что Анкара готовит к переброске еще 6,5 тыс. террористовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Анкара перебросила в Ливию около двух тысяч боевиков запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра», а также около 7,5 тыс. наемников из Сирии. Такое заявление сделал официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.

«Ежедневно Турция отправляет в Ливию по 400 террористов, перевозя их с помощью гражданской авиации» - сказал он в ходе пресс-конференции.

Мисмари, сообщил, что по данным ЛНА в стране находятся около тысячи офицеров и турецких военных специалистов, при этом Анкара устанавливает радиолокационные станции и ракетные системы на территории Ливии для переброски из Сирии еще 6,5 тысячи боевиков. Также, по его словам, армия зафиксировала факт бегства в Европу 190 турецких наемников.

Напомним, ранее ЛНА допустил прекращение боевых действий на территории страны, но настаивает на вводе своих войск в Триполи и проведении международного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. При этом участие Турции в этом процессе командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар считает недопустимым.

*Запрещенные в России террористические организации

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Ливии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США Су-35 назвали «реальной угрозой» для американских истребителей
Грузия временно закрывает границу c Россией из-за коронавируса
Ливийская национальная армия сообщила о переброске Турцией в Ливию 2 тысяч боевиков
Карантин в Молдавии по коронавирусу: страна закрыла границы
Греция приостанавливает транспортное сообщение с рядом европейских стран
Передача Олимпийского огня пройдет без зрителей и журналистов
Мишустин поручил 16 марта доложить ему о предложениях в связи с коронавирусом
Яценюка в медицинской маске и под руки доставили в киевскую клинику
Королеву Елизавету вывезли из Букингемского дворца из-за пандемии коронавируса
В аэропорту "Домодедово" задержали неадекватного полуголого мужчину
В Нигерии взорвался участок нефтепровода
Полиция Москвы задержала экс-замглавы Следственного комитета Армении
Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
На замену "Союзу" и "Прогрессу" придет новый космический корабль
Казахстан ввел режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
"Нахамил и уехал": Порошенко сорвался на журналистов по прилету в Киев