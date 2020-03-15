Ливийская национальная армия сообщила о переброске Турцией в Ливию 2 тысяч боевиков

15 Март 2020 2020-03-15T17:02:30+03:00

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Анкара перебросила в Ливию около двух тысяч боевиков запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра», а также около 7,5 тыс. наемников из Сирии. Такое заявление сделал официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.

«Ежедневно Турция отправляет в Ливию по 400 террористов, перевозя их с помощью гражданской авиации» - сказал он в ходе пресс-конференции.

Мисмари, сообщил, что по данным ЛНА в стране находятся около тысячи офицеров и турецких военных специалистов, при этом Анкара устанавливает радиолокационные станции и ракетные системы на территории Ливии для переброски из Сирии еще 6,5 тысячи боевиков. Также, по его словам, армия зафиксировала факт бегства в Европу 190 турецких наемников.

Напомним, ранее ЛНА допустил прекращение боевых действий на территории страны, но настаивает на вводе своих войск в Триполи и проведении международного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. При этом участие Турции в этом процессе командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар считает недопустимым.

*Запрещенные в России террористические организации

ИСТОЧНИК KP.RU