Россия отказалась голосовать за британскую резолюцию по Ливии

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:19:58+03:00

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Совет Безопасности ООН принял британскую резолюцию по Ливии в поддержку решений берлинской конференции. Документ поддержали 14 стран, Россия от голосования воздержалась.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пояснил, что на данный момент нет ясного понимания о готовности всех сторон конфликта выполнять указанные в резолюции решения. Москва просила не торопиться с принятием документа, поскольку ливийцы только начали диалог, и именно они должна были сформировать параметры прекращения огня, которые теперь прописывает Берлинский коммюнике.

"Мы искренне хотим, чтобы резолюции Совета Безопасности по Ливии исполнялись. Хотели, чтобы этот документ был жизнеспособным. Но уверенности в этом на основании текста, который мы получили, у нас нет. Поэтому поддержать его не смогли", - цитирует ТАСС дипломата.

В проекте резолюции содержится требование ко всем странам-членам ООН о соблюдении условия оружейного эмбарго в отношении Ливии и невмешательстве в конфликт, а непосредственных участников ситуации призывают к достижению соглашения по прекращению огня. Речь идет об армии маршала Халифы Хафтара и правительстве национального согласия.

Сайт kp.ru писал, что в январе стороны провели переговоры в Москве и договорились о создании военной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU