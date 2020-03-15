2020-03-15T18:09:50+03:00
Общество

Минпромторг сообщил, что из-за коронавируса никакие магазины закрывать не будут

В ведомстве отметили, что торговые сети заранее начали создавать запасы продуктов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минпромторг сообщил, что из-за коронавируса никакие магазины закрывать не будутМинпромторг сообщил, что из-за коронавируса никакие магазины закрывать не будутФото: Евгения ГУСЕВА
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Торговые сети в России заранее начали создавать запасы продуктов, поэтому закрытие магазинов на фоне распространения коронавируса нового типа не планируется. Об этом сообщили в Минпромторге.

«Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков», - передает ТАСС заявление ведомства.

В министерстве отметили, что возможные пустые полки в магазинах вызваны не отсутствием товара, а тем, что их «выкладка на полку происходит ритмично».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в СМИ сообщают, что москвичи, как и магазины столицы, запасаются макаронами и гречкой. Однако председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов рассказал «КП», что на данный момент какие-то изменения в ситуации заметили продуктовые онлайн-супермаркеты и службы по доставке продуктов и готовой еды. Речь идет о техническом прогрессе – им не хватает курьеров.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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