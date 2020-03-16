Опасаясь эпидемии россияне стали чаще покупать продукты онлайн и домашние игры

16 Март 2020 2020-03-16T09:18:14+03:00

многие предпочитают совершать покупки в интернет-магазинах и не посещать крупные торговые точки Фото: Анастасия Осипова

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На фоне эпидемии коронавируса россияне стали чаще выбирать для покупок онлайн-магазины. Многие предпочитают не рисковать и не выходить в торговые точки, а заказать доставку в Сети.

Больше всего по итогам февраля выросли продажи продуктов питания — на четверть (+ 24% ) в денежном выражении. В тройку лидеров по динамике также вошли категории «онлайн-образование» (+20%) и «корма для животных» (+15%).

— Коронавирус стал очередным толчком интереса к онлайн-покупкам продуктов питания, поскольку сейчас многие стараются избегать общественных мест. Россияне традиционно реагируют на риск продуктового дефицита, стараются делать запасы, - комментирует «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.

В Ассоциации интернет торговли отметили, что весь прошлый год ежемесячный рост покупок продуктов питания в онлайне составлял 5%.

-Сейчас продажи продуктов питания —действительно одна из самых динамично развивающихся категорий. Сейчас онлайн-сегмент позволяет покупателю лишний раз не появляться в местах массового скопления и меньше контактировать с людьми, - говорит глава ассоциации Артем Соколов.

По данным интернет-магазина «Утконос онлайн», за последнюю неделю февраля — первую неделю марта 2020-го рост продаж в категории бакалея составил 87,7%, спрос на консервы увеличился на 99,3%, овощи, фрукты, зелень, грибы на 50,7%.

В Ozon тоже подтвердили данную тенденцию и отметили, что покупатели стали делать более крупные заказы. Если раньше на клиента приходилось 4-5 позиций, то теперь 7-8. А в Москве все чаще стали выбирать доставку до двери или постаматы, чтобы избежать контакта с человеком.

- Помимо высокого спроса на средства личной гигиены, например, антисептические гели, сейчас мы видим рост и по товарам для домашнего досуга. С начала года продажи подписок на игры и онлайн-кинотеатры увеличились на 211%, настольных игр — на 80%, - отметили в пресс-службе Ozon.

По последним данным в Москве зафиксировано 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Первый заболевший Давид Беров выписан из больницы после полного выздоровления 7 марта. Остальные сейчас находятся в стационарах. Хорошие новости пришли в воскресенье, 15 марта. Сразу три пациента с диагнозом коронавирус активно идут на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU