2020-03-16T09:51:55+03:00
Общество

Глава Минтруда: Детские пособия с 3 до 7 лет будут выплачиваться без справок

Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков
Елена АКИМОВА
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В России упростят процедуру оформления пособий на детей от 3 до 7 летВ России упростят процедуру оформления пособий на детей от 3 до 7 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, что детские пособия на детей от трех до семи лет включительно будет назначаться без каких либо дополнительных справок. Планируется, что выплачивать пособия по новым правилам начнут с 1 июля 2020 года.

Упрощение процедуры получения льгот поможет людям, которые нуждаются в помощи, получать ее без каких-либо трудностей и препятствий.

Министр отметил, что «сделать получение социальной помощи простым и доступным - это одна из задач, которую ставит президент».

Ранее для получения пособий людям приходилось собирать необходимые справки и доказывать, что они нуждаются в финансовой помощи, так как не имеют достаточного уровня дохода. Теперь заявление о назначении выплаты можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг либо подать в МФЦ.

- Необходимо переходить к назначению большинства социальных пособий без справок от гражданина. Мы окажем всю необходимую поддержку субъектам федерации. Впервые обеспечена реальная возможность минимизировать бюрократию при назначении помощи семьям. Этой возможностью необходимо воспользоваться, - комментирует министр ТАСС.

Во время ежегодного послания Федеральному собранию президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Получателями станут семьи, ежемесячный доход которых не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплат на первом этапе составит 5,5 тысяч рублей, выплаты будут устанавливаться ежегодно.

Ранее Минтруд разработал законопроект, который введет беззаявительный механизм назначения пенсии. Людям не придется ходить со справками для получения выплат от государства после окончания трудовой деятельности. Все будет рассчитываться автоматически, а первые уведомления о размере выплат россияне начнут получать в 45 лет, пишет "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU

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