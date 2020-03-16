Эксперты оценили убытки Голливуда из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T14:29:42+03:00

Эксперты подсчитывают суммы убытков, которые несет Голливуд от коронавируса

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Эксперты посчитали в какие суммы голливудским киностудиям обходится коронавирус. На работе многих «киноделов» сказалось распространение инфекции и часть крупных компаний заявила о переносе мировых премьер фильмов.

По предварительным оценкам, COVID-19 может лишить Голливуд 20 миллиардов долларов. Такие цифры приводит издание The Hollywood Reporter.

К примеру, пришлось перенести выход ленты «Не время умирать» о Джеймсе Бонде. Временная отсрочка обошлась кинокомпании в сумму от 30-50 миллионов долларов.

Заморозка съемочного процесса по текущим проектам тоже больно бьет по карману бизнеса: компания Disney будет терять в день 300-350 тысяч долларов из-за заморозки производства ленты «Русалочка».

А режиссер Стивен Спилберг отложил работу над сериалом «Мексика». Из-за эпидемии был заморожен заключительный сезон «Сверхъестественного». На паузе съемки «Бэтмена» киностудии Warner Bros. И сериалы «Локи», «ВандаВижен» от Marvel, пишет сайт «Дни.ру».

Ранее эксперты предположили, что если к апрелю коронавирус не утихнет, российским магазинам нечем будет торговать. Пока от дефицита спасают запасы, сделанные перед китайским Новым годом

ИСТОЧНИК KP.RU