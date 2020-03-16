2020-03-16T16:13:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Кремль рассчитывает, что Белоруссия с пониманием отнесется к закрытию границы

Россия приняла дополнительные меры по противодействию коронавирусу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Кремле прокомментировали закрытие границы России с БелоруссиейВ Кремле прокомментировали закрытие границы России с БелоруссиейФото: Игорь ПЕТРОВ
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В Кремле рассчитывают на то, что власти Белоруссии с пониманием отнесутся к закрытию границы с Россией в рамках противодействия распространению коронавируса Covid-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая мера обусловлена защитой населения страны, и каждое государство вправе принимать соответствующее решение.

"Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера и союзника — Белоруссии", - сказал представитель Кремля, комментируя недавнее высказывание президента соседней республики Александра Лукашенко.

Сайт kp.ru писал, что глава государства решил обсудить закрытие границы лично со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что такие решения должны принимать именно руководители стран, а не правительство. По словам президента Белоруссии, его должны были предупредить.

Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU

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