2020-03-16T16:23:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России: число заразившихся возросло до 93 человек

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о новых случаях заболевания коронавирусом в России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Московский медцентр, в котором лечат больных коронавирусомМосковский медцентр, в котором лечат больных коронавирусомФото: REUTERS
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Коронавирус в России выявлен у 93 человек. Такие обновленные данные стали известны в понедельник, 16 марта. Информацию предоставила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Она добавила, что из всего числа заболевших, четыре уже выздоровели и выписались из больниц. Еще семеро заразились коронавирусом на территории России при контакте с инфицированными.

"79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов", - добавила политик.

Голикова подчеркнула, что еще около 15 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в связи с коронавирусом, но они полностью здоровы.

По словам вице-премьера, в самое ближайшее время тест-системы для выявления инфекционного заболевания Covid-19 появятся по всех субъектах России. Сейчас на территории страны функционируют почти 710 тысяч таких аппаратов, и ежедневно производится еще по 100 тысяч, передает ТАСС.

Кроме того, накануне российские и японские врачи совместно разработали новый экспресс-тест, который позволяет выявлять коронавирус за 30 минут. Сайт kp.ru писал, что его масштабное использование планируется начать в апреле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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