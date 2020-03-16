Коронавирус в России: число заразившихся возросло до 93 человек

16 Март 2020 2020-03-16T16:23:30+03:00

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Коронавирус в России выявлен у 93 человек. Такие обновленные данные стали известны в понедельник, 16 марта. Информацию предоставила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Она добавила, что из всего числа заболевших, четыре уже выздоровели и выписались из больниц. Еще семеро заразились коронавирусом на территории России при контакте с инфицированными.

"79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов", - добавила политик.

Голикова подчеркнула, что еще около 15 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в связи с коронавирусом, но они полностью здоровы.

По словам вице-премьера, в самое ближайшее время тест-системы для выявления инфекционного заболевания Covid-19 появятся по всех субъектах России. Сейчас на территории страны функционируют почти 710 тысяч таких аппаратов, и ежедневно производится еще по 100 тысяч, передает ТАСС.

Кроме того, накануне российские и японские врачи совместно разработали новый экспресс-тест, который позволяет выявлять коронавирус за 30 минут. Сайт kp.ru писал, что его масштабное использование планируется начать в апреле.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU