Коронавирус в России: число заразившихся возросло до 93 человек
Коронавирус в России выявлен у 93 человек. Такие обновленные данные стали известны в понедельник, 16 марта. Информацию предоставила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Она добавила, что из всего числа заболевших, четыре уже выздоровели и выписались из больниц. Еще семеро заразились коронавирусом на территории России при контакте с инфицированными.
"79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов", - добавила политик.
Голикова подчеркнула, что еще около 15 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в связи с коронавирусом, но они полностью здоровы.
По словам вице-премьера, в самое ближайшее время тест-системы для выявления инфекционного заболевания Covid-19 появятся по всех субъектах России. Сейчас на территории страны функционируют почти 710 тысяч таких аппаратов, и ежедневно производится еще по 100 тысяч, передает ТАСС.
Кроме того, накануне российские и японские врачи совместно разработали новый экспресс-тест, который позволяет выявлять коронавирус за 30 минут. Сайт kp.ru писал, что его масштабное использование планируется начать в апреле.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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