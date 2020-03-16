2020-03-16T16:07:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия и Япония разработали тест, который выявляет коронавирус за 30 минут

Пробное использование новых систем планируется запустить в апреле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новый тест определяет наличие коронавируса всего за полчасаНовый тест определяет наличие коронавируса всего за полчасаФото: REUTERS
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Российско-японская группа ученых разработала тест, который позволяет выявлять наличие коронавирусной инфекции COVID-19 всего за 30 минут. Высокая точность новой системы уже подтверждена. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

Новая диагностическая система может применяться не только в стационаре, но в мобильных лабораториях. Испытания теста в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора началось в марте. Полномасштабное применение системы запустят в апреле.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, ее производство будет сосредоточено в России. Ожидается, что внедрение экспресс-тестов способствует предотвращению распространения коронавируса.

"По результатам анализа РФПИ существующих в мире передовых технологий тестирования коронавируса данная технология является самой совершенной на сегодняшний день", - цитирует ТАСС сообщение фонда.

Сайт kp.ru писал, что на понедельник, 16 марта, в России выявлено 93 случая заражения новой инфекцией. Ни один из пациентов не находится в критическом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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