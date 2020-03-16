Россия и Япония разработали тест, который выявляет коронавирус за 30 минут

16 Март 2020 2020-03-16T16:07:20+03:00

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Российско-японская группа ученых разработала тест, который позволяет выявлять наличие коронавирусной инфекции COVID-19 всего за 30 минут. Высокая точность новой системы уже подтверждена. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

Новая диагностическая система может применяться не только в стационаре, но в мобильных лабораториях. Испытания теста в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора началось в марте. Полномасштабное применение системы запустят в апреле.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, ее производство будет сосредоточено в России. Ожидается, что внедрение экспресс-тестов способствует предотвращению распространения коронавируса.

"По результатам анализа РФПИ существующих в мире передовых технологий тестирования коронавируса данная технология является самой совершенной на сегодняшний день", - цитирует ТАСС сообщение фонда.

Сайт kp.ru писал, что на понедельник, 16 марта, в России выявлено 93 случая заражения новой инфекцией. Ни один из пациентов не находится в критическом состоянии.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763115" frameborder="0"></iframe> Голикова: «Москва получила штамм коронавируса и работает над вакциной».

ИСТОЧНИК KP.RU