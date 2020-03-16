КС: Закон о поправке в Конституцию соответствует основному закону страны

16 Март 2020 2020-03-16T17:02:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Закон о поправке в Конституцию России полностью соответствует основному закону страны. Конституционный суд не нашел никаких противоречий. Об этом было сказано в понедельник, 16 марта.

"Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации", - говорится в заключении, опубликованном на сайте КС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU