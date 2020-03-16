2020-03-16T17:02:37+03:00
Политика

КС: Закон о поправке в Конституцию соответствует основному закону страны

Конституционный суд России не нашел никаких противоречий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Закон о поправке в Конституцию России полностью соответствует основному закону страны. Конституционный суд не нашел никаких противоречий. Об этом было сказано в понедельник, 16 марта.

"Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации", - говорится в заключении, опубликованном на сайте КС.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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