Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России
Министерство спорта России отменило все международные спортивные мероприятия, которые должны были пройти на территории страны. Ограничения действуют с 16 марта и до особого разрешения.
Участие иностранных спортсменов и тренеров во всероссийских соревнованиях запрещено. А атлетам и специалистам, проживающим в находящихся на карантине регионах, нельзя посещать мероприятия, которые включены в Единый календарный план.
"Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов обеспечить контроль за исполнением решения", — цитирует РИА Новости текст документа.
Решение принято на фоне ситуации с распространением коронавируса Covid-19.
Сайт kp.ru писал, что в России гораздо меньше зараженных этой инфекцией, чем в других странах, но за минувшие сутки заболели сразу 20 человек. Общее число таких случаев в нашей стране - 93. Четверо из них уже выздоровели и выписались.
Карта распространения коронавируса
Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах
ИСТОЧНИК KP.RU
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