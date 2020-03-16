Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России

16 Март 2020 2020-03-16T18:03:57+03:00

Ограничения будут действовать с 16 марта и до особого распоряжения

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Министерство спорта России отменило все международные спортивные мероприятия, которые должны были пройти на территории страны. Ограничения действуют с 16 марта и до особого разрешения.

Участие иностранных спортсменов и тренеров во всероссийских соревнованиях запрещено. А атлетам и специалистам, проживающим в находящихся на карантине регионах, нельзя посещать мероприятия, которые включены в Единый календарный план.

"Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов обеспечить контроль за исполнением решения", — цитирует РИА Новости текст документа.

Решение принято на фоне ситуации с распространением коронавируса Covid-19.

Сайт kp.ru писал, что в России гораздо меньше зараженных этой инфекцией, чем в других странах, но за минувшие сутки заболели сразу 20 человек. Общее число таких случаев в нашей стране - 93. Четверо из них уже выздоровели и выписались.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU