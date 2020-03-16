Мария Захарова: Коронавирус — более острая проблема, чем «11 сентября»

16 Март 2020 2020-03-16T23:11:26+03:00

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Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. В эфире радио «КП» официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила журналистам Олегу Кашину и Роману Голованову масштабы опасности «китайского вируса».

Кашин:

- Мария, с чем можно сравнить за последние 25 лет этот период коронавируса? Он беспрецедентный? Или какая-нибудь война, 11 сентября? Какой ближайший пример – самое похожее на то, что есть сейчас?

Захарова:

- Ваш пример абсолютно правомерный. Это были проблемы, наверное, даже более острые. Но локальные. Даже когда речь шла об 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, вообще в целом в Штатах, это, конечно, ситуация, которая отразилась на всем мире, но не была настолько беспрецедентна по охвату. Ни с чем подобным, я не помню, чтобы мир сталкивался за указанный вами период. Были и вспышки гриппа, была и Эбола в Африке. Но так или иначе, вот такой истории, чтобы страны мира, несмотря на уровень развития, масштаб экономик, политическое влияние, столкнулись с идентичными проблемами, вот такого не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766765" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - об ограничении въезда на территорию России.

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Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. В эфире радио «КП» официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила журналистам Олегу Кашину и Роману Голованову, почему Москва пошла на такой шаг. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU