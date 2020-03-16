Звезда сериала "Лютер" Идрис Эльба заразился коронавирусом

16 Март 2020 2020-03-16T23:19:44+03:00

Актер записал обращение к поклонникам в твиттер и рассказал, что у него пока нет симптомов

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Актер Идрис Эльба заражен коронавирусом. Об этом он рассказал 16 марта в твиттер. В небольшом комментарии к ролику, актер написал, что о своем диагнозе узнал только утром. Но в изоляции, то есть на домашнем карантине, он находится дольше, как только получил информацию, что может быть носителем коронавируса. С кем контактировал Эльба и от кого мог подхватить заразу, он не сообщил.

- Я чувствую себя хорошо, пока у меня нет симптомов,- написал он в твиттер. - Оставайтесь дома людьми и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела. Никакой паники.

Идрис Эльба известен зрителям по боевику "Тихоокеанский рубеж", драме "Большая игра", он исполнил главную роль в сериале о выдающемся детективе "Лютер".

Эльба не единственная звезда, чьи планы серьезно нарушил коронавирус. Актер Том Хэнкс вместе с женой несколько недель назад отправился на отдых в Австралию. Вскоре у обоих появились симптомы простудного заболевания, супругам поставили диагноз корогавирус. Пара тоже не стала скрывать правду, они записали ролик для поклонников и опубликовали в соцсетях.

Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом.Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU