2020-03-17T02:33:03+03:00
В мире

Прокуратура в США просит прекратить дело в отношении российской компании "Конкорд"

Фирме приписывали вмешательство в выборы президента США в 2016 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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Суд пока не принял решение о закрытии делаСуд пока не принял решение о закрытии делаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская прокуратура выступила с ходатайством о прекращении дела российской компании "Конкорд", которую подозревали во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. "Вмешательство" по версии американцев заключалось в попытке повлиять на результаты голосования путем "воздействия" на пользователей Сети. Трамп даже утверждал, что "русские хакеры" действуют в интересах демократов. Кстати, обвинения со стороны американцев звучат регулярно, но доказательств вмешательства так никто России и не предоставил.

Кроме того, в Минюсте США выдвигали обвинения представителям российской компании также во вмешательстве в выборы Конгресса.

- Дальнейшее производство по делу "Конкорда", российской компании, которая не имеет присутствия в Соединенных Штатах и не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора, не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности,- сказано в судебном документе, который цитирует ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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