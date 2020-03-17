Премьер-министр Японии Абэ заявил, что лидеры G7 выступили за проведение Олимпиады несмотря на коронавирус
Встреча лидеров стран "большой семерки" проходила в необычном формате - глобальные вопросы обсуждали по видеосвязи. Все из-за коронавируса, который заставляет людей соблюдать дистанции и сидеть дома на карантине. Меры предосторожности соблюдают и лидеры стран.
Коронавирус стал одной из центральных тем встречи G7. Обсудили меры борьбы с заболеванием, а также судьбу главных спортивных игр мира - Олимпиады, которая должна начаться в Токио 24 июля по 9 августа, а Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.
Ранее власти Японии отказались "уступать" Олимпиаду другой стране, переносить сроки, отменять или проводить игры без зрителей.
- Премьер-министр заявил, что хотел бы провести Олимпиаду как доказательство того, что человечество смогло преодолеть новый коронавирус. Он заручился поддержкой G7,- сообщили в МИД Японии.
Ранее в стране сообщили, что принятые меры помогли избежать "взрывоопасного скачка заболеваний", как произошло в Европе, например, где за пару недель численность инфицированных от нуля или единичных случаев перевалила за тысячи. В ВОЗ также отметили заслуги Японии, которой удалось взять под контроль ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU