Исполком МОК взвесит риски Олимпиады в Токио из-за коронавируса

3 Март 2020 2020-03-03T03:56:44+03:00

Заседание будет длиться два дня – 3 и 4 марта

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на очередном заседании, которое 3 и 4 марта будет проходить в штаб-квартире организации в Лозанне, обсудит подготовку к Олимпиаде – 2020 в Токио.

В частности, участники этой встречи собираются взвесить все возможные риски проведения летней Олимпийских игр в столице Японии, связанные с распространением «китайского» коронавируса COVID-19, жертвами которого по всему миру уже стали тысячи людей.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что летние Игры в этом году могут перенести или даже вовсе отменить из-за угрозы эпидемии. Между тем, Япония на подготовку к Олимпиаде уже потратила более 12 миллиардов долларов.

По славам главы МОК Томаса Баха, Комитет пока не собирается поддаваться панике и обсуждать такие варианты, передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764124" frameborder="0"></iframe> Начальные и средние школы Японии закрыли на карантин по причине коронавирусной инфекции.

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Из-за угрозы эпидемии впервые в истории могут быть перенесены крупнейшие спортивные соревнования. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что в мае может быть принято решение о переносе Олимпиады, которая должна состоятся в Токио летом 2020 года. Ранее Олимпийские игры отменяли только из-за Первой и Второй мировых войн (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU