2020-03-17T05:18:32+03:00
В мире

Зеленский призвал украинцев использовать карантин для улучшения демографической ситуации

В Украине закрыты на въезд и выезд четыре города, остановлено движение самолетов, междугородних автобусов, метро
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Украины закрыл учреждения культуры, торговые центра и попросил людей оставаться домаПрезидент Украины закрыл учреждения культуры, торговые центра и попросил людей оставаться домаФото: REUTERS
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Украина, как и ряд других стран с 17 марта усиливает меры борьбы с коронавирусом. Напомним, в России с той же даты закрыты границы для иностранцев, во Франции под запретом передвижения внутри станы, общественные мероприятия и семейные торжества.

Решением СНБО в Украине из-за коронавируса не две недели закрыто пассажирское сообщение через пункты пропуска, отменены авиарейсы, не работает метро, наземный общественный транспорт. Список дополнил президент Украины Владимир Зеленский, закрыв торговые центры, бары, кафе, учреждения культуры.

Городской транспорт будет работать, но в вагоны трамваев и троллейбусов, или салоны маршруток будут пускать по 10 человек.

Четыре города находятся в изоляции - запрещен въезд и выезд. Граждан страны просят сидеть дома, перейти на удаленную работу,

- Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом, — сказал Зеленский в эфире ICTV.

Он посоветовал украинцам воспользоваться временем, которое можно провести в кругу семьи, пообщаться с детьми, почитать книжки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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