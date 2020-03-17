Москва-сити, гостиницы и храм Христа Спасителя: В столице из-за сообщений о "минировании" проверили почти 1000 учреждений

17 Март 2020 2020-03-17T10:23:42+03:00

Из-за возможных угроз в общей сложности было эвакуировано более 15 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бомб и других взрывных устройств нигде обнаружено не было

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Минувший понедельник в Москве был днем тяжелым. Особенно для сотрудников служб экстренного реагирования, правоохранителей и кинологов. За 16 марта они проверили в столице почти 1000 заминированных учреждений. Из-за возможных угроз в общей сложности было эвакуировано более 15 тысяч человек.

Анонимы сообщили о бомбах в 400 учебных заведениях, 40 медицинских учреждениях, 20 судов, свыше 400 крупных торговых центров и магазинов, а также более чем на 50 станциях метро.

Информация о минировании поступала и в адрес башни "Федерация", порядка 25 гостиниц, 40 бассейнов и даже храма Христа Спасителя, сообщил информированный источник "Интерфаксу". К счастью, все сообщения оказались ложными, бомб нигде не нашли.

Напомним, волна "лже-минирований" в России началась в конце 2019 года. Массовые угрозы в Москве поступают практически каждый день, иногда анонимы "подключают" крупные города в других регионах страны. Чаще всего угрозы поступают в адрес школ и детских садов, больниц, аэропортов, самолетов, вокзалов, торговых центров и зданий судов.

ИСТОЧНИК KP.RU